以色列反對俄美在敘利亞南部達成的停火協議北京新浪網 (2017-07-17 12:55)
來源：中國網
原標題：以色列反對俄美兩國在敘利亞南部達成的停火協議
中國網新聞7月17日訊 據俄羅斯衛星網消息，《國土報》援引以色列總理本雅明？內塔尼亞胡消息表示，以色列對俄美兩國在敘利亞南部達成的停火協議表示反對，因為這一停火協議並沒有遏制伊朗及其附屬國在其鄰國逐漸鞏固的勢力。
在巴黎的訪問記者見面會上，以色列總理首次聲明了其對於一周之前所達成的這項協議的看法，根據這則協議，在敘利亞與以色列及約旦接壤的省份地區將停止戰鬥行動。
公佈的消息中表示，「本雅明？內塔尼亞胡在與法國總統馬克龍於星期日進行會面后對記者們表示，以色列反對俄美兩國在敘利亞南部達成的停火協議，因為這一協議將使伊朗得以永久保存其在敘利亞的勢力。」
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