潭邊村在元宵節舉辦雅俗共賞猜燈謎的傳統習俗，湧入各地猜客，熱鬧之盛況。（圖／陳秉鏄提供 , 2017.07 17）

湖西鄉潭邊村在每年元宵節舉辦雅俗共賞猜燈謎的習俗，在澎湖縣境數一數二，至今已有百年以上歷史，然而盡管有輝煌的歷史，於鄉社中並無建立完整的圖資與文物保存，且近年來人事淍零嚴重，令珍貴的史料流失，也致使優良的傳統面臨斷層的危機，著實萬分遺憾，又製作謎題的技巧也必需急時培植，以確保永續薪傳的文化智慧，留予後輩子孫的最有價值之文化資產。

「潭邊村百年燈謎薪傳史探究及謎題製作人才養成研習」開班。（圖／陳秉鏄提供 , 2017.07 17）

因此，目前擔任澎湖縣國際藝術交流協會理事長的燈謎世家子弟陳秉鏄，結合澎湖藝術聯盟協會理事長鄭美珠、澎湖藝術村葉永和、知名藝人鯊魚叔叔等之專業素養，以及歷年擔任潭邊村燈謎主燈的歐自督、陳秉圭以及台語文專業老師陳瓊楣等師資陣容，以「潭邊村百年燈謎薪傳史探究及謎題製作人才養成研習」提出「自主參與類」項目計畫，獲得文化部「文化部推動社區營造及村落文化補助」，由國立台南生活美學館通過師資鐘點費及編輯印刷補助。

鄉長吳政杰推動一村一特色之政策，對於潭邊村之燈謎文化薪傳活動更是支持。（圖／陳秉鏄提供 , 2017.07 17）

該項計畫目標以結合社區資源，成立潭邊村百年燈謎薪傳史探究小組及舉辦製作謎題師資人才養成研習活動，培育燈謎種子，增進人文素養，及關心村落社區優良傳統事蹟，透過耆老口述及燈謎世家後人提供相關史料，編輯成冊以供鄉親參考與研究，並聘請歷年主燈者及資深製謎專家學者，舉辦研習活動，培育養成製作謎題新秀，重塑村落燈謎文化美學的傳統，獲得村長曾國欣及社區理事長陳國文之大力支持，鄉長吳政杰推動一村一特色之政策，對於潭邊村之燈謎文化薪傳活動更是支持與樂觀其成。

文化局長曾慧香約莫為初中時代，參與當年的燈謎晚會之珍貴照片。（圖／陳秉鏄提供 , 2017.07 17）

同時「潭邊百年燈謎薪傳史」編輯小組也進行蒐集早期文資，意外發現一幅彌足珍貴的古早照片，為目前擔任文化局長的曾慧香，約莫為初中少女時代，也參與當年的燈謎晚會之現場，可以想見早年全村男女老幼熱情參與該項傳統活動之盛況。

該項破天荒的謎題師資人才養成研習活動，已於上周末7月15日晚間7點起，於潭邊村社區活動中心舉辦開訓茶會，然後展開為期12周24堂課的養成研習課程，歡迎熱愛燈謎文化的鄉親朋友們踴躍蒞臨指導。

早年燈謎晚會的歷史照片，謎題包羅萬象。（圖／陳秉鏄提供 , 2017.07 17）