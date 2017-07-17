大華府陸僑民追思劉曉波中央社 (2017-07-17 13:10)
關注中國憲改的獨立人士王康16日以諾貝爾獎得主劉曉波的名、寫了輓聯「曉掛雲帆夕渡冥河英雄來去都自由、波湧海天虹貫霄壤聖賢生死皆圓滿」紀念他。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 106年7月17日
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