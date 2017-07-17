宜蘭員山火警 越配陳屍屋內中廣新聞網 (2017-07-17 12:40)
宜蘭縣員山鄉上午七點半左右，發生一起火警，范姓越南配偶被發現陳屍二樓臥室，死因及起火原因仍在調查。
宜蘭縣消防局表示，上午七點三十九分接獲火警通報，立即調派員山、宜蘭、特種分隊人車前往救援，八點左右火勢熄滅，在二樓臥室地板上發現一具女性焦屍，經查證是49年次的范姓外籍配偶。
消防局調查指出，范姓外配具有中華民國身分證，已經離婚，在員山榮民醫院的擔任看護，對於這起火警意外，警方及消防鑑識單位，都將進一步調查。
（圖片：宜縣消防局提供。中廣梁國榮）
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