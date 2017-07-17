（中央社記者康世人新德里17日專電）印度交通非常混亂，原因之一是駕駛人多不遵守交通規則。一份在印度10個城市所做的調查報告顯示，10個持有駕照的印度駕駛人，有6個其實沒有接受駕照考試。



這份調查是由印度「拯救生命」基金（SaveLIFE Foundation）所進行，調查期間是在印度國會下院（Lok Sabha）已通過、上院（Rajya Sabha）正在討論印度機動車輛法修正草案。



根據「印度時報」（Times of India）報導，調查一共在印度10個城市進行，其中包括5個擁有汽車數量最多的城市。



調查結果令人震驚，這10個城市中，平均有59%的駕駛人沒經過考試就拿到駕照。



在這10個城市中，最嚴重的是泰姬瑪哈陵所在地北方省（Uttar Pradesh）阿格拉（Agra），只有12%持有駕照的駕駛人有通過駕照考試，高達88%的人根本沒有經過考試。



在拉吉斯坦省（Rajasthan）省會齋浦爾（Jaipur）有72%持有駕照的駕駛人沒有經過考試拿到駕照，在阿薩姆省古瓦哈蒂市（Guwahati）達54%。



即使是印度首都新德里和金融經濟大城孟買，沒經過考試卻拿到駕照的駕駛人比率，也分別高達54%和50%。



在印度公開的秘密是，人們可透過協助取得駕照，支付較高的「仲介費用」，由仲介負責行賄管理駕照發放業務的官員，就可幫助「客戶」取得駕照，根本不需要考試。



報導說，調查顯示出印度駕照許可制度的貪腐嚴重，效率低下，真可謂駕駛人訓練及考照根本就不存在。



調查顯示，由於取得駕照是這麼容易，印度駕駛人幾乎不知道行車要保持安全距離等交通規則，讓印度道路交通非常不安全，有80%的道路使用者感到不安全；有近一半的受訪者都曾目擊致命的交通事故。1060717