來源：國際在線

原標題：沙漠里種蔬菜、空調房養奶牛 封鎖下的卡達努力「自力更生」

國際在線報導（中國國際廣播電台記者趙遠方）：卡達斷交危機已經持續了一個多月。周圍國家的集體封鎖和制裁，激發了卡達人的愛國熱情，也引發了他們對過度依賴進口的反思。很多卡達人痛定思痛，努力尋求最大程度的自給自足。

由於自然條件的限制，卡達絕大部分日用品和食品需要從沙特等周邊國家進口，其中蔬菜、奶製品的依賴度超過90%。在沙特等國對卡達實施封鎖后，雖然卡達通過從土耳其等國大量進口食品，緩解了供應危機，但仍然給卡達敲響了警鐘。一位叫納賽爾的卡達人說，「我認為目前的危機對我們是一個很好的教訓，我們應該更快地發展，建立自己的生產體系。在未來，我們不應該再依賴鄰國的產品，特別是食品。」

納賽爾在多哈郊區經營一個溫室農場。在高溫少雨的卡達，通風和冷卻系統幫助溫室內常年保持20多度的恆溫。納賽爾從斯里蘭卡進口土壤，種植西紅柿、黃瓜、蘑菇等蔬菜。納賽爾說，「只要有600萬平方米這樣的綠色基地，我們的蔬菜、食品就可以實現100%的自給自足。這不是幻想，這是可以落實的，經過兩到三年的努力，我們可以實現目標。」

獨立自主，自力更生。納賽爾並不是唯一有這種想法的卡達人。日前，從德國空運來的首批奶牛抵達多哈，這是卡達計劃進口的4000頭奶牛中的第一批。負責養殖這些奶牛的卡達乳製品企業巴拉納公司表示，這些奶牛可以滿足卡達30至35%的乳製品需求。巴拉納公司的高級經理多爾說，「目前，卡達本土產品在乳製品市場的佔有率是10-15%。危機發生前，大部分乳製品需要從沙特和阿聯酋進口，現在則是從土耳其進口。我相信以後本土產品會趕上來，因為質量更好。」

卡達政府也支持自力更生的努力。危機發生不久，卡達很多市場和超市就開始為本土產品貼上標籤。有些標籤上寫著「100%卡達製造」，還有些寫著「支持卡達和友好國家的產品」。目前，「支持政府、愛用國貨」已經成為了大部分卡達人的自覺行動，就連很多在卡達的外籍工人也會優先選用卡達產品。

「食品宮殿」是卡達的一個平價超市，主要服務於外籍工人。超市經理加拉瓦是一位印度人，他說，卡達本土產品的銷量最近顯著增加。「我們新進了很多本土生產的通心粉、麵粉、雞肉等產品，很多顧客都會詢問本土產品，他們願意買。」

一位在超市購物的印度工人拉哈爾買的都是本土產品。他說，「卡達本土產品質量不錯。我會優先買它們，這對我來說不是問題。」