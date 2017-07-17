為了宣示政府改善環境污染的決心，環保署與中研院今天(17日)簽署備忘錄，將合作研發高階、具前瞻性的環境檢驗技術及設備，以快速精準檢驗重金屬、PM2.5空氣污染及水污染，把關台灣環境生態，維護民眾健康。

環保署與中研院17日簽署備忘錄，未來將就多項前瞻性環境議題攜手合作，以科學方式解決錯綜複雜的環境議題。環保署環檢所助理研究員羅仕麟表示，目前環保署已自中研院技術移轉可檢測水中氰化物及塑膠微粒的「拉曼光譜技術」，並開發出「拉曼光譜儀」，具備高靈敏度、快速檢測等優點，可現場快速檢測。羅仕麟：『(原音) 過往在做氰化物的分析，需要1天的時間，現在因為有中研院專屬的專利奈米晶片，把我們的分析時間可以縮短為3到5分鐘，就可知道水中到底有沒有氰化物。』

環保署長李應元表示，除了「拉曼光譜儀」外，環保署也將與中研院合作研發可檢測微量重金屬的「X射線螢光光譜儀」、協助不明廢棄場址現場稽查的「傅立葉轉換紅外光譜儀」，以及追蹤細懸浮微粒PM2.5的「光學式PM2.5偵測器」。李應元：『(原音)希望將來這些基礎技術的研發，變成應用的儀器之後，可以讓不只是環保署，讓各縣市環保局人員，在污染的地方，能夠快速拿著可攜帶式檢測儀器，在現場就可以分析。』

李應元指出，以空氣污染為例，台灣汽機車數量龐大，工廠及火力發電等境內污染源多且複雜，再加上境外污染源，都讓追蹤PM2.5來源與比例更顯困難，未來研發出更精準的偵測技術，不但可有效防治污染，也對六輕等污染來源的爭議可達「定紛止爭」的效果。李應元：『(原音)摩托車、柴油車，各式各樣的工廠，煉油廠、鋼鐵廠，出來的量到底是各占什麼樣的成分比例？哪一支煙囪貢獻了多少？我們經常抱怨中國，抱怨很多，防治設備如果能夠很清楚，我們重大的投資可以來改善，對於國計民生的幫助特別的大，而且又可以節省預算。』

環保署與中研院也宣布，未來將舉辦促進合作交流的研討會，針對環境鑑識科學、新型檢測技術、大數據解析與演算法、基礎環境科學研究等，擴大雙方的合作機會與層次，讓中研院能夠在政府擬訂各項政策時，以科學專業提供客觀且充分的知識與技術基礎。