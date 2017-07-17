和泰大金贊助青年團登玉山 預祝台灣健兒世大運奪大金



(中央社訊息服務20170717 10:29:43)第二十九屆夏季世界大學運動會(2017 Taipei Summer Universiade)，2017年8月19日將在臺北市揭開序幕，並展開為期12天的運動賽事。來自世界各國的運動好手，將在台灣各個主要運動場館，拚盡全力爭取個人與國家的最高榮耀。舉辦國際性頂級運動賽事，對主辦國而言，是展現國家軟、硬實力的重要舞台，因順利辦好世大運應是全民的共識，透過舉辦世大運，讓台灣走向國際，讓全世界看見台灣，更是全民的驕傲與期待。



因此，和泰環境永續基金會、大金空調與清潔生產與區域發展基金會共同舉辦「玉山登頂揮旗為2017臺北世界大學運動會加油」活動，贊助來自美國、日本等國及地主台灣青年朋友，一同組團於7月15日成功攀登玉山，預祝2017臺北世大運成功、台灣健兒世大運奪大金。



玉山為台灣第一高峰，也是東北亞第一高峰，和泰大金暨和泰環境永續基金會董事長蘇一仲說：「藉由此登頂活動能使得團員能夠有友誼、共生、堅忍、合作與相互了解的精神，並實踐世大運之運動家精神，亦可透過玉山登頂活動來向全民宣傳及預祝2017臺北世大運順利成功，希望大家能踴躍進場觀看這千載難逢的賽事，一同熱情吶喊為台灣健兒加油」。



訊息來源：和泰興業股份有限公司(大金空調)



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