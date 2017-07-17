AUCC校園創業培育計劃 龍華科大「光穹遊戲18Light」獲最佳人氣及特別獎



(中央社訊息服務20170717 10:28:11)2017 AUCC 校園創業培育計劃圓滿落幕，龍華科技大學學生新創團隊「光穹遊戲18Light」，與微股力、Mr. Fatcat、Triple-I等新創團隊脫穎而出，獲評審團票選為優勝隊伍，「光穹遊戲18Light」同時獲得最佳人氣創業獎及CLBC特別獎兩大獎肯定。 由台灣創新行動服務推廣協會所舉辦的「2017 AUCC 校園創業培育計劃」，自今年4月起跑，八組入選團隊均獲得跨領域業師親授與輔導，在為期八周的培訓計畫中，各團隊歷經連續創業核心培訓課程、業師指導諮詢以及海內外的創業家社群交流。課程涵蓋行銷、商務拓展、產品開發、新創營運與法律須知等內容，透過課程加強團隊對創業實務認知，消弭學用落差，同時培養面對創業困境時的問題解決能力。 培訓課程結束後，日前在資策會DOIT TAIWAN共創公域舉行Demo Day，展示各團隊成果。本屆Demo Day 特別邀請Google亞太行動技術副總經理沈上謙、VMFive共同創辦人暨執行長丁俊宏、Rookie Fund執行總監唐琦、CLBC創辦人林育正，以及SLLIN Consultants董事總經理何兆倫等人擔任評審。 在考量商業模式設計、市場發展潛力等評量指標後，評審團最後票選出光穹遊戲18Light、微股力、Mr. Fatcat以及Triple-I作為最後的優勝隊伍。龍華科技大學學生新創團隊「光穹遊戲18Light」，更奪得現場票選的「最佳創業人氣獎」，以及CLBC特別獎，擁有CLBC共享工作空間「CLBC大船艦團隊」三個月進駐資格。 針對現場八組團隊的表現，評審團表示，如果暫時不考慮商業模式及市場發展潛力，所有團隊都具有令人驚豔的點子，而同時也能拿出相對應的高超技術輔以執行，可見台灣年輕人十分具有創新能力。與會評審一致認為，本屆參賽團隊均有優異技術及有趣的想法，如果能夠發展出更完備的營運模式，進而改變整個市場行為，將能夠大幅提升發展可行性。 Google亞太行動技術副總經理沈上謙指出，過去AUCC培育出非常多優秀的團隊，團隊到外部參與競賽也都能夠獲得好成績，希望團隊不論得獎與否，都不要放棄現在開拓的事業。他同時期許學員們，未來不管在創業、就業，或是職涯的規劃上，都能運用在培訓課程中的所學來達成夢想。 由龍華科技大學資網系學生陳崑元與遊戲系畢業校友陳任軒，2012年在學校創新育成中心輔導下，成立18Light遊戲製作團隊，專注遊戲開發。2014年就以作品「麥克尼西亞(Magnesia) 電腦動作解謎遊戲」一鳴驚人，獲得「Unity遊戲與應用大賽」原創組創新創意金獎，2015年底成立光穹遊戲公司，2016年更榮獲文化部「文創之星創意加值競賽」影視音出版與數位內容組首獎，麥克尼西亞遊戲日前也獲得2017台灣原創遊戲大賞入圍獎的肯定。 陳崑元表示，在創業過程中，「光穹遊戲18Light」團隊不斷從失敗中成長茁壯。此次能夠獲得AUCC 校園創業培育計劃優勝，也證明團隊的努力沒有白費，團隊將妥善運用這些得來不易的資源，繼續朝夢想之路邁進。



訊息來源：龍華科技大學



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