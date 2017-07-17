水果郵票(續3)



(中央社訊息服務20170717 09:27:58)繼105年1月28日及8月17日發行系列「水果郵票」後，中華郵政公司續以芒果、柳橙、西瓜及葡萄為題材，訂於7月20日發行「水果郵票(續3)」1套4枚，面值分別為3.5元、5元、12元及32元。配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於7月18日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。



聯絡人及電話：集郵處 陳月桃 02-23921310轉2458



訊息來源：中華郵政股份有限公司



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