嘉藥捐書贈偏鄉 分享知識分享愛中央社 (2017-07-17 09:27)
嘉藥捐書贈偏鄉 分享知識分享愛
(中央社訊息服務20170717 09:26:58)嘉南藥理大學號召全校師生及各界捐書，送愛到偏鄉！7月13日在該校圖書資訊館長薛雅明帶領下，將募得的好書以專車送至台南市北門區雙春國小，由校長林佑霖代表接受；透過簡單隆重的贈書儀式，將愛心及知識分享傳播給北門區的小朋友，嘉惠學童。
嘉藥圖書館長薛雅明表示，學校長期投入社會關懷，歷年均舉辦「捐書送愛到偏鄉」活動，今年總共募得近180冊書籍，包括中英文童書、科學百科與散文小說等，並由館員整理出適合學童閱讀的書籍，當天專程送至雙春國小。
雙春國小林校長指出，偏遠小學因地緣關係，學童鮮少有機會走出鄉里；而當地老師深知閱讀學習的重要，也積極推廣多讀書的活動，希望小朋友能夠藉由閱讀拓展視野、充實自己，但因缺乏經費，館藏發展頗受限制。
此次募得的書籍中，許多捐贈者甚至將書本以封套細心包裹，讓人深深感受到對書本的愛惜之情以及分享知識的熱忱。薛館長說，希望本次的捐贈活動，能讓偏鄉學童有機會閱讀更多的課外書籍，享受讀書的樂趣，並轉化成求知的動能，增長知識，讓書香永傳千里。
訊息來源：嘉南藥理大學
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