李永得參與美濃黃蝶祭 期盼守護山林 生態永續



(中央社訊息服務20170717 09:25:40)適逢夏日賞黃蝶季節，客家委員會主委李永得16日特別前往高雄美濃黃蝶翠谷，出席「2017第二十一屆美濃黃蝶祭」祭蝶儀式，在遵循黃蝶祭20年前所創發的祭儀傳統中祭拜山神伯公後，李主委期盼大家一起尊敬大自然，共同努力守護山林，生態環境能永續發展。



在客家傳統八音演奏聲中，「2017第二十一屆美濃黃蝶祭」由李主委與高雄市政府陳菊市長展開祭蝶儀式，首先，祭告山神伯公及黃蝶伯公感謝其庇佑鄉親土地，接著誦讀祭蝶文，眾人一起為黃蝶請願並宣讀黃蝶翠谷生態公約；隨後，眾人亦勺取一瓢黃蝶翠谷溪水，希望能替後代子孫灌溉出未來的希望，祭蝶儀式現場氣氛隆重而莊嚴。



這項主要由高雄市美濃愛鄉協進會舉辦的活動深具美濃在地氣息並富含里山精神，李主委並協助頒發永續美濃獎。李主委表示，在美好的黃蝶翠谷雙溪山林中賞螢的同時，希望大家還能尊重自然，讓世代守護山林的精神傳承下去，並共同維護美好的家園，使人與環境維持和諧關係、永續共生。 這項別開生面的祭儀活動中，表演藝術家也與社區居民共同創作，融入儀式原有的神聖性及在地的藝術性，小朋友們並於祭蝶儀式中獻舞，呼應與自然和諧共生的里山精神；活動並善用黃蝶翠谷當地環境特性，將樹林作為舞臺，讓觀眾既是觀看者也是參與者，更成為表演的一部分；而地景藝術家也特別針為今年祭蝶儀式，現地創作各種裝置藝術。 隨後，李主委前往美濃客家文物館，參觀由盧明德策展的「末代菸業歷史回顧與展覽」，這項展覽是由15位藝術家將菸農、菸葉及地景納入22件作品中，透過藝術家的角度，串聯起美濃過去、現在與未來的菸葉及產業群像，為期3個月的展覽，歡迎民眾前往參加。



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訊息來源：客家委員會



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