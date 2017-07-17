7/16希望廣場屏東週 香蕉大放送活動大成功



(中央社訊息服務20170717 09:24:24)由屏東縣政府和屏東縣農會共同舉辦的屏東週農特產品活動在7/15-7/16於台北希望廣場跟大家見面，將屏東縣新鮮味美的香蕉及其他農產品帶來台北展售。 屏東縣政府表示，夏天日照時數長，植物生長較快速，現在正式當令豐收季節，不論洋蔥、檸檬、紅龍果、香蕉等皆是飽滿新鮮，品質絕對掛保證，吃一口就知道的好滋味，除了農產品銷售，更有木瓜、香蕉、洋蔥沙拉品嚐活動，同時舉辦香蕉好禮大放送活動，滿額送香蕉，打卡送香蕉，限時限量免費送香蕉，限量香蕉牛奶優惠活動，有吃擱有抓，人人滿載而歸。 屏東縣政府農業處處長黃國榮也特地北上，關心屏東農產品銷售情形，同時扮演超級銷售員，並在下午兩點促銷香蕉牛奶10元一杯，清涼解渴、消除暑熱，將盛夏造成的精神不濟一掃而空，排隊的民眾品嚐後讚不絕口大力推薦有一定要吃屏東的好香蕉，並在兩點半時，更推出另一波活動，黃處長親自在現場發送香蕉，限量免費送，同樣吸引民眾排隊領取，同時大力推廣宣傳屏東在地農產品，將屏東好滋味分享給北部鄉親，民眾領取贈送香蕉後，更直接走到屏東縣農會攤位、乃粒農場、芫翊農場等攤位購買香蕉回家，可見鄉親們對屏東農產品的喜愛，銷售情況熱鬧滾滾。 除了選購本次屏東週展售的農產品，也歡迎大家踴躍訂購宅配香蕉到家，吃得時當令的農產品，每一口都鮮美營養，讓屏東豐富多元的農產食材，帶來美食饗宴，全家一起吃出健康。



訊息來源：屏東縣政府



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