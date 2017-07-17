希望兒童合唱團再奪2017義大利佛羅倫斯達文西國際合唱節金牌獎



(中央社訊息服務20170717 09:21:23)2017第一屆達文西國際合唱節(Leonardo Da Vinci International Choral Festival)於7月11日至14日在義大利佛羅倫斯舉行，我國希望兒童合唱團繼8日在獲得永恆羅馬國際合唱節金牌獎後，於佛羅倫斯再傳捷報，獲得決賽金牌獎、最佳女聲獨唱、最佳編舞、兒童組金牌獎及民謠組銀牌獎等殊榮，駐義大利代表處隨即轉致總統及副總統賀電。



達文西國際合唱節為佛羅倫斯國際合唱節創辦人Leonardo Sagliocca先生發起，本年乃首次舉辦，計有來自世界各地共18支團隊參賽，分為成人組、大專青年組、兒童組、聖樂合唱組及民謠組等9組別，希望兒童合唱團分別報名兒童組及民謠組兩項比賽，不負眾望脫穎而出進入決賽，除獲頒金牌獎外，更獲得最佳女聲獨唱及最佳編舞兩項特別獎，駐義大利代表處及旅義僑胞對該團比賽情形皆相當關心，獲聞捷報都感到與有榮焉。



訊息來源：駐義大利代表處