駐瓜地馬拉大使賴建中參加我資助汎美發展基金會(PADF)在瓜京舉辦之第一屆城市韌性論壇



(中央社訊息服務20170717 09:20:32)本(7)月12日上午駐瓜地馬拉大使館賴建中大使應邀參加汎美發展基金會(PADF)在瓜京舉辦之第一屆城市韌性論壇(Primer Encuentro de Resiliencia Urbana)。瓜國國家防治災害協調中心(CONRED)、義大利國際合作組織(COOPI)、TECHO、紅十字會、大都會聯合市長聯盟、媒體及其他產官學相關組織等百餘人出席。



賴大使開幕致詞時表示，因應全球氣候變遷課題，多年來我政府積極透過SICA與CEPREDENAC等多邊機制協助中美洲各項減災計畫；自去年起，更透過PADF及其他合作組織在瓜地馬拉推動「YO ME PREPARO」計畫，強化瓜國防災培訓並整合地方政府資源以強化其災害應變之能力。賴大使並稱台灣與瓜國同樣面對多重天然災害的威脅，應攜手合作共同因應全球氣候變遷帶來的嚴峻挑戰。COOPI瓜國協調人Emmanuel Fabi 致歡迎詞時特別感謝我國長期以來對災害防治的支持，並表示氣候變遷勢不可擋，吾人更需積極分享資源及知識並運用科技來減緩災害之衝擊。



本日論壇繼由各合作機構分就「聯合國全球韌性城市宣導」、「瓜國城市現況分析」、「風險準備與管理」、「運用科技協助脆弱地區之災害決策」及「政府政策與在地應用」等議題簡報及交換意見。現場民眾踴躍發言討論，氣氛熱烈。



訊息來源：外交部外館消息



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