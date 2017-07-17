台南6公尺扭蛋機 亮相吸睛中央社 (2017-07-17 12:50)
扭蛋機曾在台灣蔚為風潮，但在退燒的現在，台南市有台扭蛋機卻吸引大眾目光，原來這台扭蛋機高達6公尺，頓時傳遍網路，連市府官員都說「很有創意」。中央社記者張榮祥台南攝 106年7月17日
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