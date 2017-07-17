赴美隨身電子品抽檢（1）中央社 (2017-07-17 12:50)
配合美國修正防爆裂物的航空保安措施，17日從桃園機場飛往美國的班機，已進行新規定檢查，航警局也調用嗅覺式爆裂物偵檢儀器，防止可能有爆裂物帶上飛機。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 106年7月17日
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