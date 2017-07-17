天降廢鐵砸爛車 和耶穌同名男命大輕傷中央社 (2017-07-17 12:20)
（中央社倫敦16日綜合外電報導）1輛滿載廢鐵的卡車昨天在美國佛羅里達公路上失控翻覆，車上物品四散，其中1塊大型廢鐵砸向附近1輛小客車駕駛座上方的車頂，還好車內駕駛命大，只受到輕傷。
根據英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這位幸運的駕駛是36歲的耶穌．阿曼多．艾士可瓦（Jesus Armando Escobar）。
佛羅里達州公路警察表示，當時那輛卡車正在佛羅里達州公路上行駛，突然失控，撞上護欄翻覆。一塊廢鐵砸向耶穌．阿曼多．艾士可瓦的車頂。幸運的艾士可瓦奇蹟般僅受輕傷。
艾士可瓦的妻子亞拉瑟里（Aricelli）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），她的丈夫「大難不死」。
亞拉瑟里在聲明中表示：「他是3個小孩的父親，他是我們的奇蹟。」
33歲的卡車司機華頓（Antonio Santiago Wharton）也只受到輕傷，但因為駕駛疏失，吃上罰單。1060717
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