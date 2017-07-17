委內瑞拉公投：超710萬人反對總統重新制憲計劃北京新浪網 (2017-07-17 12:06)
來源：海外網
海外網7月17日電 據美聯社報導，在委內瑞拉公投中，超過710萬人對總統的重新制定憲法計劃投了反對票。
此前據新華社報導，委內瑞拉總統馬杜羅6月1日在電視講話中表示，制憲大會重新制定憲法后，委內瑞拉將就新憲法法案舉行全民公投。
「我明確表示，將通過全民公投的形式決定是否通過新憲法（法案），讓人民自己做決定。」馬杜羅說，制憲大會將擔負起改變國家的使命，他本人願意服從制憲大會的任何安排。
委最高法院日前通過一份裁決，規定總統本人召集制憲大會無需經過公投程序即可直接啟動。這項決議遭到了委反對黨的拒絕。
馬杜羅5月1日宣布啟動制憲大會重新制定委內瑞拉憲法，以維護國家和平、促進國內對話、解決當前政治危機。反對黨則認為這是馬杜羅政府逃避應於今年下半年舉行的地方選舉的藉口，並呼籲進一步升級反政府示威活動。
委國家選舉委員會5月23日宣布，將在7月底進行制憲大會選舉，以此產生540名制憲大會成員來重新制定國家憲法。540名成員中將有364人以地區為單位產生，其餘成員將從農民、漁民、工人、殘疾人、退休老人、學生、企業家以及社區委員會成員這些具有特定社會背景的人群中選舉產生。
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