來源：海外網

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海外網7月17日電 當地時間16日，美國總統唐納德·特朗普的律師堅稱，特朗普的長子小特朗普在去年的總統競選期間與一名俄羅斯律師的會晤中，沒有任何違法行為。

美聯社報導稱，小特朗普希望與這名律師會面，以獲取民主黨候選人希拉蕊·柯林頓的犯罪信息，這引出了關於特朗普競選團隊可能與俄羅斯串通的新問題。這些信息被描述為「俄羅斯對特朗普支持的一部分」。

特朗普的律師傑伊·塞庫洛周日接受了5家媒體採訪，他在一系列的電視露面中為特朗普和他的兒子辯護。

「即使這次可能發生的會面的話題是關於一名俄羅斯律師持有（特朗普）對手的研究材料，也沒有任何非法或違反法律的行為，」塞庫洛說在《福克斯周日新聞》欄目中說，特朗普沒有參與這次會面，並且不知道這件事。賽羅庫曾多次出席福克斯的這一節目。

據報導，最初，2016年6月的這一會面被說成關於一個俄羅斯收養項目；然後又被稱為聽取關於希拉蕊的信息；最後，小特朗普被迫公佈郵件，透露他已經告訴一名線人，他「喜歡」俄羅斯在獲取民主黨候選人希拉蕊犯罪信息方面的幫助。

報導稱，人們所知道的出席這次會議的人數也在隨著時間而改變。最新消息顯示，一名俄裔美國說客、前蘇聯軍官周五也向美聯社證實參加了會面。

美國參議院情報委員會的民主黨領袖馬克·沃納周日說，他希望參與這次會面的所有人出席該委員會會議。該委員會承擔國會關於俄羅斯干涉2016年美國大選和特朗普可能「通俄」的多個調查之一。

除了小特朗普，參與這次會議的還有特朗普的女婿庫什納、特朗普競選團隊主席保羅·馬納福特，兩人都在競選中扮演重要角色。

「我希望聽取每個參與這次會議者的意見，了解他們關於這一事件的說法，並且，我認為我們可能也會發現還有其他會面。我們目前不知道這些。」沃納在哥倫比亞廣播公司的《面向全國》欄目中說。

塞庫洛說，他不知道任何其它涉及俄羅斯的會議，「我代表美國總統，但小特朗普說並不是正式會議。他說他可能已經見過俄羅斯人，就像很多人都與俄羅斯人見過面，所以這很正常。」塞庫洛在美國有線電視新聞網的《國情咨文》欄目中說。

特朗普自己也為他兒子辯護，他說，小特朗普「正被假新聞媒體誣衊」。他周日早上發了一系列推文，稱「所有虛假的匿名消息，高度偏見甚至是欺騙的報導，以及虛假新聞正在扭曲我們國家的民主。」（編譯/海外網 吳瀟）