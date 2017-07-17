韓研究團隊稱獲大發現或得諾獎:泡菜塗皮膚美容北京新浪網 (2017-07-17 11:26)
來源：海外網
7月17日電 在韓國，泡菜被公認為健康食品。但近日韓國某研究團隊發表研究成果稱，泡菜中所含的乳酸菌有助於改善細紋，塗抹後有美容護膚功效。並宣稱，「多年後，或能獲諾貝爾獎，這是一個重大發現。」
據日媒報導，據韓媒稱，此研究結果是由韓國食品研究院微生物研究所申熙順（音譯）博士研究團隊發表的。
該研究團隊7月4日發表稱，開發出了納米級泡菜乳酸菌「nF1」。研究團隊表示，納米級泡菜乳酸菌是使原來的乳酸菌變小，然後實施細菌處理，分離粉末狀原料「植物乳桿菌」，並加工、開發出來的。
該研究團隊稱，經事實確認，吸收納米級泡菜乳酸菌2周后，血液中所含的調控免疫力應答的物質「細胞因子」（cytokine）增量，若塗抹到皮膚上，可防止因紫外線產生的細紋和水分的流失等皮膚損傷問題。
該研究團隊稱，「此次開發的『nF1』，可在各類食品中扮演發揮單獨作用的角色，期待可以作為健康食品和化妝品市場的原料被廣泛使用。」
「多年後，或能獲諾貝爾獎，這是一個重大發現。」
日本網友紛紛吐槽。
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