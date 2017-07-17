巴基斯坦軍方：印軍襲擊致巴軍車沉河 4人溺亡北京新浪網 (2017-07-17 09:56)
來源：海外網
[環球時報綜合報導]巴基斯坦《黎明報》16日援引巴軍方消息報導稱，印度士兵當天在克什米爾軍事分界線一帶地區襲擊巴軍方車輛，致該軍車沉入巴控克什米爾的內勒姆河，4名巴基斯坦軍人溺水殉職。
巴基斯坦三軍公共關係局隨後發表聲明，稱已經找到1名溺水士兵的屍體，正全力搜尋其餘3名人員下落。聲明說，此次襲擊與去年該地區一起針對平民公共汽車的襲擊類似。巴基斯坦軍隊已經對印方違反停火協議的行動做出回應。
此前一天，印度軍方在一份聲明中稱，巴基斯坦軍隊15日對印軍「無故」開火，造成1名士兵死亡。印度軍方隨即進行了回擊。
據新加坡《聯合早報》15日報導，巴基斯坦外交部曾發佈消息說，今年以來，印度軍隊不斷在克什米爾實際控制線附近製造事端，截至目前，印度已違反雙邊停火協議達542次之多。
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