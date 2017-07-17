來源：海外網

海外網7月17日電 當地時間16日，巴基斯坦軍方稱印度在巴印實際控制線附近向巴方一輛軍車開火，造成4名士兵墜河溺水身亡。針對近日巴印間不斷升溫的衝突，巴三軍新聞局局長加富爾表示，今年以來，印度在克什米爾地區巴印實際控制線附近違反停火協議已達580次，為歷年之最。 他還怒稱，印度可以朝平民區域開火，但巴基斯坦方面卻不會這麼做。

巴方：不襲擊當地人 會將平民傷亡降至最低

據巴基斯坦《每日時報》17日報導，當地時間16日，印度軍方在克什米爾地區巴印實際控制線附近，向巴方一輛軍車開火，造成巴基斯坦4名士兵墜河溺水身亡。其中一名士兵的遺體已經找到，另外3人還在搜尋之中。巴基斯坦軍方表示，已經對印軍違反停火協議的行為予以了回應。印度國防部發言人則稱對此事件並不了解。

巴基斯坦總理謝里夫對印度的此次開火予以了譴責，並讚揚了巴基斯坦軍隊的迅速反擊。謝里夫還對遇難人員的家屬表示了深切的哀悼。

巴基斯坦三軍新聞局局長加富爾（Ghafoor）表示，巴印實際控制線附近近來情況「尤其緊張」。今年以來，印度在克什米爾地區巴印實際控制線附近違反停火協議已達580次，創下歷年之最。2016年和2015年分別僅有382次和248次。據悉，當前違反停火協議所導致的平民傷亡人數已經超過了以往。

加富爾表示，印軍在克什米爾地區嚴重違反停火協議的行為，目的是轉移世人對印控克什米爾地區人民為爭取權益所作鬥爭的關注，並掩蓋印度在當地嚴重侵犯人權的暴行。

他還哀嘆稱，印度軍方可以向平民所在的區域開火，但巴基斯坦方面卻不會越過控制線襲擊克什米爾當地人。「巴方只會對向我們開火的地堡開炮。我們嘗試著將平民的傷亡人數降至最低。」

巴印控制線附近對抗數十年 7月起衝突不斷升級



據悉， 巴基斯坦和印度在控制線附近的對抗已經持續了幾十年。儘管兩國在2003年簽署了停火協議，但雙方在控制線附近仍時常出現交火的情況。

5月，印度指責巴基斯坦部隊殺死了2名在控制線附近巡邏的士兵，巴基斯坦軍方否認了這一指控。

7月開始，巴印間的交火更是持續升級。據海外網早前報導，8日，印度軍方向巴控克什米爾地區印巴實際控制線附近多個地區進行炮擊，造成至少5名平民遇難，10人受傷。遇難者中包括4名婦女。9日，印度軍隊又發起炮擊，摧毀了衝突線地區的至少3個巴基斯坦地堡。

為對「印度無緣無故的、越過控制線進行的炮擊」予以回應，巴基斯坦媒體稱，巴軍在9日摧毀了2處印度軍隊的哨所，並打死了4名印度士兵。

央視網報導稱，15日，巴基斯坦和印度雙方在克什米爾地區再度發生交火。印度軍方在一份聲明中稱，巴基斯坦軍隊當天向印方一側開火，致1名印度士兵死亡。印度軍方隨即進行了回擊。（編譯/海外網 張霓）