陸6月社會消費品零售總額 年增11%中央社 (2017-07-17 11:22)
（中央社記者張淑伶上海2017年7月17日電）中國大陸國家統計局今天公布，6月份社會消費品零售總額年增11.0%，超過預期的10.6%，較5月的年增率增加0.3個百分點，也是過去一年來的高點，反映大陸內需增強。
6月份社會消費品零售總額人民幣2兆9808億元（約新台幣13兆1155億元）。按消費類型分，餐飲收入3254億元，年增11.9%；商品零售2兆6554億元，年增10.9%。
此外，中國大陸今年1到6月社會消費品零售總額17兆2369億元，年增10.4%。其中，餐飲收入1兆8546億元，年增11.2%；商品零售15兆3822億元，年增10.3%。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 《Jarrow賈羅公式》犬貓專用全效五益菌粉(70克/瓶)
- 【MARC BY MARC JACOBS】-時尚太陽眼鏡(寶藍色)
- 日本直人木業傢俱-TOMTE北歐生活餐桌椅(1桌4椅)
- 【Tonino Lamborghini】林寶堅尼 倒三角大日曆紅面紅框皮
- 尼普頓 亮白鏡面五抽斗櫃
- SEIKO Brightz 太陽能電波腕錶 8B92-0AR0SD SAGA227J
- 【九天一品】佛首觀音冰彩紫玉髓
- nine 丹麥設計日本製作 EDGE系列光學眼鏡-深藍【EDGE 2228
- 【CITIZEN 星辰】Eco-Drive 光電時尚石英錶(FE6014-59A)
- ROYAL DAMON 羅亞戴蒙 星的指標(小) 手鍊
入華三十年 奧迪是如何領跑 豪車市場的？【北京新浪網】
摒棄「理想主義」 英國新脫歐政策更為務實【北京新浪網】
老艾侃股：藍籌當道的風格仍難改變【北京新浪網】
海潤光伏董事長遭解職 與華君系房企發生密集資金往來【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》