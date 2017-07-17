（中央社記者陳政偉台北2017年7月17日電）oBike帶來使用者方便，近日也造成亂象，消保處今天表示，oBike、Ubike、一般河濱、風景區租借自行車有定型化契約，消費者因違停而遭罰款，可主張業者未盡告知責任。



行政院消費者保護處說，只要是提供自行車租予他人使用者，不論是近日話題正夯的oBike，或者Ubike、一般河濱租借、風景區租借等場域的自行車租賃，都有交通部公告「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」的適用。



近來數起oBike自行車違規停放事件，引發各界熱烈討論，消保處表示，其實要避免類此事件發生，業者如確實依照自行車租賃定型化契約應記載事項第5點及第7點規定，向消費者明白告知下列事項，將有助於降低消費者違規停放車輛事件的發生。



消保處指出，第一、應於契約中載明還車地點、還車方式及其他還車應注意資訊。



第二、應告知承租人（使用人）應遵守道路交通管理處罰條例第三章慢車等交通法規，例如駕駛人如不依規定停放車輛時，得處以新台幣300元以上、600元以下罰鍰。



消保處解釋，依前開定型化契約應記載事項要求的「契約應記載還車地點」為例，倘業者所要求的還車地點是採非固定位置，基於業者是提供自行車車輛的一方，對經營區域內的「禁止違停路段」資訊，相較消費者而言，更為熟悉與了解。



這時，業者對於「還車地點」資訊的提供，除應告知消費者應遵守「應依規定停放車輛」交通法規外，亦應同時將地方主管機關公告的禁止違停路段等資訊，一併讓消費者清楚知悉，使其在選擇還車地點時，不致發生違規停車、觸法的疑慮。



因此，如消費者還車時，是因業者未善盡前揭「還車地點」資訊充分提供的義務，致將車輛停放於地方主管機關公告的「禁停路段」，並收到交通罰單時，消費者得就該罰鍰金額，向業者主張其未善盡告知還車地點資訊的契約責任。



不過，消保處提醒，依自行車租賃定型化契約應記載事項第8點規定，消費者在租賃期間內，如發生可歸責於自己的事由致違反交通法令情形，像是「不依規定停放車輛」外，「酒精濃度超過規定標準」、「在人行道或快車道行駛」等，消費者應自行負擔相關交通罰鍰的繳付。