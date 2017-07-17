振樺電每股50元收購 瑞傳大漲逾9%中央社 (2017-07-17 11:29)
（中央社記者田裕斌台北17日電）振樺電子以每股新台幣50元收購瑞傳科技，以今天平盤價計算，溢價11.1%，激勵瑞傳股價大漲超過9%，站上49元。
振樺電股價也在規模大舉增加下，盤中一度站上170元大關，漲幅逼近5.6%。
振樺電表示，在整合瑞傳後，將結合振樺電、KIOSK及瑞傳的優勢，瞄準2大市場，包括約110億美元的O2O市場及約50億美元的物聯網基礎建設；其中O2O可應用在智慧零售暨服務、博弈及娛樂、數位金融、智慧物流及數位醫療，物聯網基礎建設則涵蓋至匯率能、軟體定義網路資料中心及相關自動化需求；振樺電的目標市場從原本的31億美元一舉擴增至160億美元。1060717
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