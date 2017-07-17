壹週刊出售？香港壹傳媒停牌靜待重大交易訊息NOWnews今日新聞 (2017-07-17 11:18)
香港壹傳媒有限公司的股票今（ 17 ）日早上暫停買賣，公司方面公布，稍後將會公告有關公司的主要交易及內幕消息。香港媒體報導，商人黃浩將以約港幣 4 億元，購入香港及台灣的壹週刊。
港股今日開盤前，壹傳媒在香港聯合交易所公布暫時停止交易的消息。香港明報等媒體報導，黃浩將以約港幣 4 億元購入香港及台灣的壹週刊，其中約 1 億元會注入壹週刊，作為營運費用及應付訴訟。壹傳媒則將套現約 3 億元。不過，壹傳媒和壹週刊尚未發表評論。
至於外傳買主黃浩（ Kenny Wee ），早年活躍於香港飲食業界，近年則轉戰傳媒業。
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