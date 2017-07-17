▲統一星巴克今年推出5款父親節限定蛋糕，即日起預購享有88折優惠，再送好友分享券。（圖／星巴克提供）

一年一度的父親節即將來臨，連鎖咖啡業者陸續推出父親節蛋糕搶商機，統一星巴克今年推出 5 款限定蛋糕，即日起預購享有 88 折優惠，再送好友分享券；金鑛咖啡則是推出 N2 冷釀咖啡及檸檬層層及香濃花生 2 款蛋糕新品，即日起預購享 9 折優惠，再加增飲品第 2 杯半價優惠券，積極搶占父親節市場商機。

迎接父親節的到來，星巴克今年特別選用奶酒、咖啡、芝麻等成熟風味，即日起推出 5 款大人味父親節限定蛋糕，不僅主打口感多層次，結合蛋糕、塔、千層薄餅多種蛋糕體，其中 2 款新品首次將奶酒、抹茶與芝麻布丁入餡，創造嶄新風味， 8 月 1 日前預購將有 A 店訂 B 店取的貼心服務，並可享有 88 折預購優惠，同時附贈父親節好友分享券。

星巴克表示，往年因應早鳥預購優惠，去年共有 8 成以上的顧客會提早預購好父親節蛋糕，檔期取貨高峰集中於父親節當周取貨為主，以過節送禮需求為大宗外，也有超過 3 成的民眾購買為平日午茶聚會享用，今年星巴克的父親節主打成熟大人味，展現出高質感，帶來一系列節慶蛋糕提案，更首度加入布丁禮盒，為正值盛夏的父親節帶來不同選擇。

金鑛咖啡今年也推出咖啡飲品及父親節蛋糕， N2 冷釀咖啡即日起在北區 19 間門市限定開賣，主打比黑咖啡更滑順的口感，厚實咖啡風味，父親節蛋糕則推出檸檬層層及香濃花生 2 款新品，即日起到 7 月 31 日期間預購享 9 折優惠，再加增飲品第 2 杯半價優惠券，來店還可享多重優惠活動。

金鑛咖啡指出，他們最受消費者歡迎莫過於咖啡系列飲品，占門市整體銷售近 4 成， N2 冷釀咖啡使用衣索比亞耶加雪菲金蕾娜安芭雅咖啡豆，以 15 小時冷水釀製，增加咖啡厚實感，再加上 10 小時的發酵時間，使咖啡花果風味更加搶眼，最後填充灌入氮氣，形成啤酒般的口感及綿密泡沫層，比黑咖啡更為順口，打造登大人的成熟滋味。