世界麵包冠軍吳寶春 攜手人力銀行鼓勵青年創業NOWnews今日新聞 (2017-07-17 11:22)
世界麵包冠軍吳寶春日前與人力銀行合作，以社群宣傳、攤車改造方式，幫助返鄉創業的年輕麵包師李家郁，吳寶春也到李家郁攤位以大聲公拉客。吳寶春表示，自己也曾想過放棄麵包師這條路，幸虧當時雇主慷慨借錢，並全力支持他的夢想，最後經不斷努力，幸運地奪得世界冠軍。吳寶春勉勵創業的年輕人堅持理念、永遠保持勇氣。
吳寶春與 104 人力銀行合作，共同創立 3 組團隊，幫助 27 歲的麵包師李家郁於夜市開店。返鄉創業的李家郁，為了照顧年邁父親從台北返鄉，至家鄉的夜市擺麵包攤維生。李家郁表示，有時做麵包做到很晚，自己都想要放棄，可是，會想到客人對麵包的期待和父親為自己做的舊攤車，就會掛念父親對自己的呵護。
而合作團隊各自給予李家郁行銷電商、攤車改造與活動宣傳幫助。「電商行銷」由 WebGene 網路基因團隊教家郁經營臉書粉絲專頁、善用直播增加人氣。「攤車改造」由桃園造車達人阿賓師傅設計操刀並製作，減輕攤車重量、增加攤車明亮感。「開幕活動」則由雪芃廣告活動部庭藝領軍策畫，白天先頂日曬在鄉里巷弄間發 DM 、扇子預告活動，晚上在夜市淋雨協助開幕。
吳寶春認為，麵包這行業很辛苦，家郁的努力讓他很感動，他也持續教導熬煮鳳梨果醬的技巧，做出更好的麵包。吳寶春也鼓勵創業者，面對壓力不用想太多，堅持創業當時的理念，並永遠保持自己的勇氣。
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