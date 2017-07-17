陸上半年經濟成長率6.9%中央社 (2017-07-17 10:55)
（中央社北京2017年7月17日電）中國大陸官方今天公布上半年國內生產毛額（GDP）年增率為6.9%；中國大陸第二季GDP同樣年增6.9%，並較第一季成長1.7%。
中國大陸國家統計局今天公布上半年GDP數據，1至6月國內生產毛額人民幣38兆1490億元，年成長6.9%。
分季來看，中國大陸第一季、第二季GDP同樣年增6.9%，均高於市場預期的6.8%。另外，中國大陸第二季GDP則較第一季成長1.7%。
從產業看，中國大陸上半年第一產業增加值2兆1987億元，年成長3.5%；第二產業增加值15兆2987億元，年增6.4%；第三產業增加值20兆6516億元，年成長7.7%。
大陸官方2017年預期目標是經濟成長年增率為6.5%左右。
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