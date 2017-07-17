（中央社記者吳家豪台北2017年7月17日電）日系外資首度將電源大廠群電（6412）納入追蹤個股，給予「買進」評等及目標價75元，看好電競應用、雲端運算、遊戲主機、LED照明模組、智慧建築管理系統將推升成長。



日系外資今天出具研究報告，首度將群電納入追蹤個股，預估今年電競與伺服器電源供應器出貨將分別成長42%、22%，看好此類高單價、高毛利的產品線將貢獻獲利成長。



日系外資更預期，群電智慧家庭與LED事業今年營收將分別成長195%、17%，占整體營收比例上看5%、11%，成長性優於傳統IT產品，將進一步挹注獲利並推升投資價值，給予群電「買進」評等及目標價75元。1060717