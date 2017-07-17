陸6月社會消費品零售總額 年增11%中央社 (2017-07-17 11:10)
（中央社記者張淑伶上海17日電）中國大陸國家統計局今天公布，6月份社會消費品零售總額年增11.0%，超過預期的10.6%，較5月的年增率增加0.3個百分點，也是過去一年來的高點，反映大陸內需增強。
6月份社會消費品零售總額人民幣2兆9808億元（約新台幣13兆1155億元）。按消費類型分，餐飲收入3254億元，年增11.9%；商品零售2兆6554億元，年增10.9%。
此外，中國大陸今年1到6月社會消費品零售總額17兆2369億元，年增10.4%。其中，餐飲收入1兆8546億元，年增11.2%；商品零售15兆3822億元，年增10.3%。1060717
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