詐騙案層出不窮 有銀行用這招 上半年攔阻逾1800萬NOWnews今日新聞 (2017-07-17 10:28)
詐騙事件層出不窮，詐騙手法更是推陳出新，銀行也出招防止客戶受騙。永豐銀行與警方聯手，今（ 2017 ）年上半年協助擋下新台幣逾千萬元款項，避免造成客戶損失。永豐銀行總經理魏哲弘表示，在全體行員努力下，累計今年前 6 個月，內部通報疑似詐騙案計 45 件、總金額約 1824 萬元，其中多筆金額超過百萬元。
永豐銀行表示，近年詐騙手法不斷推陳出新，包括運用假健保、假網友借錢等方式，根據內政部統計，比例最高者為喬裝假友人借錢、計 19 件，另有假投資 11 件；此外，出現買靈骨塔位的詐騙案、單筆金額 176 萬元；假冒友人借錢的金額、單筆更高達 484 萬元。
永豐銀說，目前該行在全台設有 128 家分行，均與當地警察機關建立良好默契，除警方通報機制外，內部更重視定期宣導防詐騙流程、進行防詐騙及防搶防災演練，鼓勵全台行員站在第一線與客戶同在，並給予客戶最專業、即時、具有溫度的貼心服務，協助客戶遠離詐騙困擾。
台新銀行也表示，由於成功阻止客戶遭到詐騙，曾兩度獲警政署表揚，行員對相關防堵詐騙訓練具有成效。初步統計，今年上半年發生的詐騙案僅個位數。國泰世華銀在防堵詐騙上也相當積極，曾成功替客戶保住 580 萬元資產。
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