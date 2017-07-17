主計處2018年設統計專區 綜觀一例一休NOWnews今日新聞 (2017-07-17 10:30)
一例一休真的讓工作機會、加班費增加了嗎？行政院主計總處表示，將從 7 月起修訂「受僱員工薪資調查」問項，新增全時及部分工時受僱員工人數、工時及薪資概況，並從明（ 2018 ）年起開始公布相關資料，主計處預計可藉此讓各界了解一例一休與相關勞動新制對於僱用型態的影響。
一例一休在去年年底正式上路後，因休息日加班費加乘計算，至今主計總處發布受僱員工薪資調查，常被媒體詢問勞動新制對薪資影響。但主計總處因為其統計時間短以及相關因素干擾下，往往只能從加班費、加班工時約略分析，而無法全面性審視影響所及的效果；因此，主計總處明年網站將架設專區讓民眾可更了解一例一休的變化。
主計總處指出，每月所公布的受僱員工薪資調查，其內容涵蓋工業及服務業受僱員工人數、薪資、加班工時等資訊，主要調查受僱期間已經或預期達 6 個月以上的所謂經常性員工，及雇主訂立定期契約而僱用期間不滿 6 個月的臨時性員工。
由於近年來不少雇主會改用派遣工、臨時工、一般工讀生等僱用型態，勞動市場相關統計影響也相對增加，因此主計總處修訂受僱員工薪資調查問項，從今年調查資料的 7 月起修訂問項，新增全時及部分工時受僱員工人數、工時及薪資概況。不過，考量廠商填報的適應期及資料穩定性，主計總處表示其相關統計結果將從明年 1 月在主計總處公布。
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