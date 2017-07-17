7月14日三星電子行動通訊事業部總裁高東真，來台接受訪問，才透露Note 8系列可能在8月底發布，網路上就流傳出Note 8疑似渲染圖與前板照片，看起來比S8更大一些，感應器配置也很相似，但是真實性恐怕無從考證。

外流Note 8前蓋間諜照，左邊可能是S8+前板，右邊疑似是Note 8系列前板，相較右邊前板螢幕尺寸大了一些，四邊從圓弧形轉變成較為直角形，頂端感應器孔洞配置，與左邊前板相當類似，能夠猜測Note 8將會搭載功能。

日前Twitter也流傳出一張Note 8渲染圖，看起來與疑似前板圖相當類似，尤其是高螢幕占比感應器位置，雖然真實性有待查證，但與疑似前板照片符合度相當高，或許可以當作實際手機外型參考。

目前外傳Note 7硬體配置將會相當漂亮，6.3吋2K螢幕，可能也會有4K螢幕AR版，1200萬畫素雙主相機，採用高通S835處理器，6GB暫存處理器，可能也會有8GB版本，價格據說接近900美元，約28,000元新台幣。