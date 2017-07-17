疑似Note 8前板間諜照流出 螢幕似乎比S8+更大NOWnews今日新聞 (2017-07-17 10:45)
7月14日三星電子行動通訊事業部總裁高東真，來台接受訪問，才透露Note 8系列可能在8月底發布，網路上就流傳出Note 8疑似渲染圖與前板照片，看起來比S8更大一些，感應器配置也很相似，但是真實性恐怕無從考證。
外流Note 8前蓋間諜照，左邊可能是S8+前板，右邊疑似是Note 8系列前板，相較右邊前板螢幕尺寸大了一些，四邊從圓弧形轉變成較為直角形，頂端感應器孔洞配置，與左邊前板相當類似，能夠猜測Note 8將會搭載功能。
日前Twitter也流傳出一張Note 8渲染圖，看起來與疑似前板圖相當類似，尤其是高螢幕占比感應器位置，雖然真實性有待查證，但與疑似前板照片符合度相當高，或許可以當作實際手機外型參考。
目前外傳Note 7硬體配置將會相當漂亮，6.3吋2K螢幕，可能也會有4K螢幕AR版，1200萬畫素雙主相機，採用高通S835處理器，6GB暫存處理器，可能也會有8GB版本，價格據說接近900美元，約28,000元新台幣。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
立體掛鐘．CK 掛鐘．木紋掛鐘．掛鐘 28CM．彼得兔 掛鐘．BUGU 掛鐘．掛鐘靜音．靜音掛鐘．數字掛鐘．kinyo 掛鐘．夜光掛鐘．TW 掛鐘．掛鐘 seiko．LED 掛鐘．萬年曆掛鐘．SEIKO 靜音 掛鐘．花卉掛鐘．溫濕度計 靜音 掛鐘．mb 掛鐘．BIBA 掛鐘．rhythm 掛鐘．溫濕度計 掛鐘．掛鐘 36cm．精工掛鐘．SEIKO 掛鐘．zot 掛鐘．HORA 掛鐘．掛鐘 P2426．JJL 掛鐘．日本 精工 掛鐘
- 【MIDO All Dial】All Dial 1918 羅馬競技系列限量機械腕錶
- 義大利La Belle《光影枝蔓》雙人天絲八件式防蹣抗菌兩用被
- 【CASIO EDIFICE系列】聯名紅牛飆速賽車三眼運動錶-藍x黑(E
- TOKYO東京西川 小熊中童發熱毯，保暖禦寒任1件↘75折
- Rebecca Bonbon 日本狗頭包 甜漾塔芙妮。撞色兩用貨幣包 【
- 【尼普頓】典藏四門大鞋櫃
- Philosophy 奇蹟再現抗老煥膚棉組(精華液60ml+煥膚棉60片)
- 【美國 The North Face】女款 ULTRA CARDIAC 終極防護透氣
- 日本直人木業-wood北歐80CM鞋櫃生活
- TORY BURCH 紅色條紋化妝包-大型
錢不是那麼好騙的 十款令你大呼坑爹的steam遊戲【北京新浪網】
任天堂Switch好搭檔 八位堂SFC30藍牙遊戲手柄【北京新浪網】
想升Win10創意者更新？微軟：先看CPU支持不【北京新浪網】
日本「太空球」從國際空間站發回首批照片【北京新浪網】
傳iPhone SE2可能在8月發佈 售價降幅達20%【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》