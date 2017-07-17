內政部營建署發布 106 年度第 1 季房價負擔能力指標統計，全國貸款負擔率 38.04% ，較上季略減 0.3% ；房價所得比 9.24 倍，較上季略降 0.08 倍。不過，房價最高的台北市，今年第 1 季貸款負擔率及房價所得比分別為 63.9% 、 15.52倍，均比上季攀高，購屋壓力增加。

內政部營建署發布今年第 1 季房價負擔能力指標，主要包括貸款負擔率以及房價所得比兩項調查。貸款負擔率代表購屋者每月支付貸款金額占總收入的比重，比例越大代表房價負擔能力越低。營建署調查，第 1 季貸款負擔率全國為 38.04% ，較上季減少 0.3% ，房價負擔能力維持略低等級。其中，台北市貸款負擔率 63.9% ，較上季（ 62.48% ）以及去年同季（ 62.24% ）均攀高；新北市 51.45% ，則較上季（ 51.91% ）及去年同季（ 51.92% ）略降。

▲北市購屋壓力續增，貸款負擔率較上季以及去年同季均攀高，每月收入有近六成四必須用來繳付房貸。（圖／翻攝自營建署網站）

至於全國房價所得比 9.24 倍，較上季略降 0.08 倍，其中，以台北市最高，第 1 季房價所得比 15.52 倍，代表要超過 15 年不吃不喝才能在台北市買到房子。此外，北市本季除貸款負擔率攀高，房價所得比也較上季（ 15.18 倍）以及去年同季（ 14.9 倍）增加；新北市房價所得比則連兩季下滑，第 1 季為 12.49 倍，較上季（ 12.61 倍）改善，但比上年同季（ 12.43 倍）略增。

▲第 1 季全國以及新北市房價所得比均比上季略降，但台北市仍持續攀高。（圖／翻攝自營建署網站）

調查並顯示，第 1 季全國住宅買賣契約平均總價 989.1 萬元，房價較上季以及去年同季均攀高，各增加 0.7% 以及 2.4% 。不過，北市房價則呈現下滑，平均成交總價 2039.1 萬元，較上季以及上年同季分別減少 1.4% 、 2.58% ，新北市平均成交價 1141.2 萬元，各較上季以及上年同季增加 0.04% 、 2.41% 。