（中央社記者潘智義台北2017年7月17日電）美股道瓊工業指數上漲84.65點，台北股市今天開高後狹幅震盪，指數多在10460點之上游走。



10時24分加權指數來到10476.41點，上漲32.5點點，成交值新台幣445.26億元。盤中，8大類股表現，以食品類股最差。



台積電將在20日發放1815億元股息，外資持股比例高，外資拿了股息後是否匯出，直接影響台股走勢。台積電今天盤中來到215.5元，上漲2.5元。大立光上週法說偏中性，盤中股價來到5115元，下跌55元。



繼上週的重量級法說台積電、大立光之後，本週法說會除今天登場的南亞科，接下來還有牧德、毅嘉，下週的法說有旺宏、友達、群創，還有電信3雄中華電、台灣大、遠傳等多家電子大廠。



國泰證券認為，台股短線審慎樂觀，中國大陸公布第2季國內生產毛額（GDP）6.9%優於預期，歐日央行維持利率不變，美股財報週開鑼，企業獲利在科技、金融領軍下不會太差，台股科技雙王法說中性，在外資、內資都未離場，台股高檔震盪格局不變。



國泰證券表示，內資中性、外資有戒心的情況下，內資自然人於第2季回流後維持在60至70%的台股成交額，但近期趨勢是在區間中下緣；外資近2個月維持觀望、被動加碼台股，即使未見外資大舉撤離，但外資短期對台股出現戒心。



國泰證券指出，在美元弱勢下，台股近一個月上漲3.8%，但唯一創新高類股是金融股，15大金控第2季獲利大增31.5%，高於預期的24.5%，在利率低檔有限下，金融股獲利有支撐。