（中央社記者鍾榮峰台北2017年7月17日電）東元電機（1504）觀音廠16日火警，東元表示資產部分毀損，大部分可獲保險理賠，理賠後損失推估約新台幣3200萬元，實際理賠金額尚待保險公司現場鑑定評估。



東元上午發布重大訊息表示，觀音廠區廠房16日約15時21分發生火警，起火後消防人員在1個小時後控制火勢，起火地點主要是家電產品維修室，火勢並未延燒到主要生產線廠房，另經調查並無人員傷亡。



東元指出，本次火警受影響廠房等相關資產部分毀損，因大部分可以獲得保險理賠，理賠後損失推估約3200萬元，實際理賠金額尚待保險公司現場鑑定評估。



東元表示，另有影響部分冰箱及水冷式箱型冷氣產能，公司妥善調度後，預期短期內可恢復正常產銷，對實際營運不致有重大影響。



東元今天開盤後在平盤下整理，盤中來到28.15元，跌1.2%。