（中央社記者張謙香港2017年7月17日電）香港壹傳媒有限公司的股票今早暫停買賣，公司方面公布，稍後將會公告有關公司的主要交易及內幕消息。



在港股於9時30分開盤前，壹傳媒在香港聯合交易所公布暫時停止交易的消息。



壹傳媒在香港和台灣經營報章及電子媒體等媒體事業。最近傳出壹傳媒有意把部分工作以外包方式給予第三者經營，並首先以美術部門試行。相關決定引起部分員工抗議。