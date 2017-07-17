陸第二季經濟成長率6.9%中央社 (2017-07-17 10:33)
（中央社北京2017年7月17日電）中國大陸國家統計局今天公布中國經濟半年報。初步核算，中國大陸第2季經濟成長率6.9%。
中國大陸國務院新聞辦公室上午舉行2017中國經濟半年報記者會，在會中作上述公布。
中國大陸國家統計局表示，中國大陸上半年國內生產毛額（GDP）達人民幣38兆1490億元，年增率6.9%；第一季、第二季GDP年增率皆為6.9%。
關鍵字：
上一則：外資喊買群電 目標價訂75元
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
入華三十年 奧迪是如何領跑 豪車市場的？【北京新浪網】
摒棄「理想主義」 英國新脫歐政策更為務實【北京新浪網】
老艾侃股：藍籌當道的風格仍難改變【北京新浪網】
海潤光伏董事長遭解職 與華君系房企發生密集資金往來【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》