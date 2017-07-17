（中央社記者張淑伶上海2017年7月17日電）中國大陸推行企業降成本在內的「供給側改革」已一年多，但有7成企業表示，企業經營面臨的最大困難還是各種成本偏高，包括制度性成本和年年上升的勞動力成本。



人民日報針對江蘇蘇州和無錫、湖北武漢和宜昌、四川成都和德陽的100多家企業進行調查發現，有7成企業認為經營成本仍高，存在申辦證件種類多、不同單位資訊不共享導致企業頻辦證、各種項目的審批週期長等制度性成本。



儘管今年上半年大陸官方已公布5批減稅降費措施，並表示這些政策全年為企業減負超過人民幣1兆元（約新台幣4.48兆元）。但報導指出，市場尚未完全回暖，部分成本如原材料上漲、電價成本高等，使企業經營壓力大。



針對官方近年推動的簡政放權、優化對企業服務等措施，仍有超過37%的企業表示「感受不明顯、與原來差不多」，並有近18%的企業認為制度性交易成本仍是當前主要的成本壓力之一。



此外，近77%的企業將勞動力成本列為成本壓力的主要來源。昆山龍騰光電有限公司表示，其企業每年勞動力成本增加均在5%以上，2016年勞動力總成本較2014年增加近3500萬元。



多家企業表示，與員工薪資掛鉤的社會保險「五險一金」負擔偏重。無錫透平葉片有限公司副總經理王金呂說，企業所繳納的五險費率為29.8%，住房公積金繳存比例為12%，總費率高達41.8%。這兩年社保費率有所下調，但幅度很小，並沒有給企業減輕多少負擔。



大陸製造業工人及高階人才的流動率高，也推高勞動力成本。以蘇州勝利精密製造科技股份有限公司為例，其工人流動率達20%，同公司波蘭廠的工人流動率僅2%，波蘭工廠的效率比蘇州工廠高出20%，品質也更穩定。