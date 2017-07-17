來源：海外網

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海外網7月17日電 日本政府相關人士16日透露，防衛省擬大幅加強負責該省與自衛隊內部的網路監視以及在受到網路攻擊時進行應對的「網路防衛隊」的規模和能力，已就此展開討論。根據構想，將從目前的約110人增加至約千人，並新設自行開展網路攻擊研究的負責部門。該省認為通過研究網路攻擊的方法，有助於構築防禦能力。

據日本共同社報導，為迎接2020年的東京奧運會和殘奧會，日本政府把加強應對網路攻擊的能力當作課題，上述舉措為其中一部分。由於研究攻擊方法有可能被視為讓自衛隊擁有網路攻擊能力的動向，包括完善法律在內，今後或將引發議論。

據日本政府相關人士稱，一系列的強化方針將寫入規定2019年度起5年防衛裝備數量和經費的下一期《中期防衛力整備計劃》，力爭在該期間擴充至千人規模。首先將在2018年度預算中計入數十人部分的必要經費。將通過改變全國部隊的「通信」職務部署進行應對，還有方案提出從民間錄用人員。攻擊部門的人員規模仍在進行調整。

日本政府的立場是，當受到作為來自敵國等武力攻擊一部分的網路攻擊時，「可以發動自衛權加以應對」。儘管設想自衛隊的防空和武器系統等或成為攻擊對象，但關於何種情況下將認定為武力攻擊的一部分，政府僅稱「有必要進行個別具體的判斷」。

另一方面，有觀點指出，自衛隊進行摧毀敵國軍事系統等網路攻擊有可能違背「專守防衛」的理念以及《憲法》規定的不得侵犯通信秘密，政府內可否攻擊的見解尚無定論。

因此，據悉新設的攻擊部門僅限於防衛省與自衛隊的網路內，在模擬演習等時負責展開攻擊，用於構築防衛能力。然而此舉也有可能被認為防衛省與自衛隊涉足法律未完善的領域。日本政府相關人士強調：「研究攻擊方法對構築恰當的防禦體系而言不可或缺。自衛隊本身並不是為了進行網路攻擊。」（綜編/海外網 孫蒙）