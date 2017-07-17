疑似英空軍特勤隊照片流出 或泄露行動機密(圖)北京新浪網 (2017-07-17 09:07)
來源：海外網
海外網7月17日電 英國空軍特勤隊（SAS）是戰場上出奇制勝的特種部隊，士兵在加入時要簽署保密協議，不得透露行動詳情。不過，日前有網友驚奇地發現，有人在臉書上傳2000多張疑似是SAS士兵持槍及攜同軍犬訓練的照片。有消息人士指出，照片中的人均是真正的SAS士兵，英國國防部拒絕評論事件。
據香港東網17日報導，在這批流出的照片中，SAS士兵大多身穿沙漠迷彩軍服，推斷拍攝地點是伊拉克，相信他們當時在前線作戰及接受訓練。照片中的人除了手持突擊步槍出鏡外，還有人攜同軍犬拍照，甚至還有人以軍機為背景。
有消息人士透露，照片中的人均是「貨真價實」的SAS士兵，並指國防部己經注意到事件。但英國國防大臣房應麟發言人拒絕評論事件。（綜編/海外網 劉強）
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