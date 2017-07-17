原標題：IS頭目巴格達迪若真死，繼任者將是誰？

分析稱可能從兩位高級副官中產生，也可能來自該組織利比亞分支

據伊拉克媒體近日報導，「伊斯蘭國」（IS）通過媒體宣布其最高頭目巴格達迪已經死亡，並稱不久之後會產生新的頭目。不過對巴格達迪的「死訊」美國軍方未予證實。

巴格達迪如果真的喪生會對IS產生什麼影響？誰是下一個巴格達迪？近日，英國廣播公司（BBC）、美國《外交事務》和以色列《耶路撒冷郵報》，從不同視角進行解讀。

或促「基地」與IS重新聯合

巴格達迪的「死亡」會對IS造成多大的打擊？無論如何，自稱哈里發的最高頭目的死亡都在象徵意義上說明了IS的脆弱性。然而，巴格達迪之死並不意味著IS的完全崩潰。IS已經經歷過高層領導的死亡，如前發言人和對外行動策劃人。正如蘭德公司報告指出的，即使沒有哈里發，即使失去對「領土」的控制，IS也會作為一個地下恐怖組織繼續存活，並保持其在中東地區甚至更遠地方發動襲擊的能力。IS權力的重心，特別是對外行動的策劃中心，可能轉移至其在利比亞的分支。2016年聖誕節發生在柏林一家超市的恐怖襲擊，以及近期發生在曼徹斯特音樂會的恐怖襲擊，都與該分支有關。

2011年5月，本·拉丹在巴基斯坦阿伯塔巴德市被美軍擊斃。后本·拉丹時代，基地組織也走了這樣一條道路，即繼續調適、發展和擴張，而非一夜瓦解。現在，該組織自稱相比頂峰時期，其在敘利亞擁有更多的戰士。

巴格達迪的死亡，可能導致IS和「基地」組織的重新接觸。正如美國喬治城大學教授布魯斯·霍夫曼所言，「巴格達迪的死亡會使IS 陷入混亂狀態，而這給了『基地』組織與IS重新聯合的好機會。」

誰是下一個巴格達迪？

如果巴格達迪死了，其繼任者可能從兩位高級副官——奧貝迪和賈馬里中產生。

奧貝迪今年50多歲，是IS的「國防部長」。賈馬里今年40多歲，是IS安全局的領導者。希沙姆·哈希米是多個中東國家政府在IS 事務上的顧問，他說：「賈馬里認為奧貝迪是更為資深的前輩，但目前並不能確定誰是繼任者，兩位都有可能。」

巴格達迪自稱哈里發，但奧貝迪和賈馬里可能並不會如此，因為他們缺乏宗教的專業水平和威信，且IS已經失去大片領土。「哈里發必須擁有根據伊斯蘭法統治的領土。如果沒有，繼任者只能被視為埃米爾而不是哈里發」，哈希米說。

新領導的任命必須獲得由八位成員組成的協商委員會的支持，該委員會是哈里發的諮詢機構。其中，六位成員是伊拉克人，還有一個約旦人和一個沙烏地阿拉伯人。

不過，據沙烏地阿拉伯媒體15日報導說，極端組織利比亞分支的頭目賈拉勒丁·圖尼西很可能成為巴格達迪的「繼任者」。

圖尼西的真名為穆罕默德·本·薩利姆·阿尤尼，1982年出生在突尼西亞蘇塞省的沿海地區，上世紀90年代移民到法國，並取得了法國國籍。2011年，他前往敘利亞，參加敘利亞內戰。2014年，圖尼西宣布加入極端組織。

北非是極端組織企圖「恢復元氣」並擴大勢力的重要地區，加之利比亞尤其是其不穩定的南部地區，更是給極端組織的發展提供了相對「安全」的環境，因為在那裡，恐怖分子可以自由行動，還可以通過走私等渠道保障其資金來源。（趙婧）