來源：參考消息

今年6月，日本首相安倍晉三在東京都舉行的國際會議上發表演講，提出對中國的「一帶一路」倡議將在條件成熟進行合作；7月8日在德國G20峰會上，安倍再次重申日本有意願在「一帶一路」框架下進行合作，並表示願同中方一道，在慶祝今年日中邦交正常化45周年和明年日中和平友好條約締結40周華之際，努力推動形成兩國關係改善勢頭。

安倍這一口徑的變化，在中日多年來釣魚島爭和歷史問題衝突的外交僵局中顯得格外顯眼。這種示好行為，有被媒體解讀為對華的「戰略性靠攏」，也有專家分析稱其為「暗中帶毒」的信號。

安倍真的是幡然醒悟，迷途知返了嗎？

綜合分析當前的中日內政與外交現狀，不難發現其中的端倪。

日本：內憂外患 應摒棄過時定見

內政分歧 親信不保

據日媒報導，在安倍政府內部存在兩種意見，一是以自民黨幹事長二階俊博和政務秘書今井尚哉為中心的一派認為應優先重視對華經濟關係，而以外務省為中心的勢力仍需堅持對華進行牽制性的外交、安保和經濟政策，使得安倍對華政策決斷上多生齟齬。此外，作為有「安倍接班人」之稱的防衛大臣稻田朋美，因多次公共場合的不當言論引發在野黨攻擊，輿論盛傳安倍將在8月改組內閣撤換其職務。

強推修憲 醜聞不斷

如果說安倍違歷史潮流強行修改和平憲法已經失去了一部分人心，近期「森友學園」到「加計學園」更是讓安倍醜聞不斷。

今年以來，安倍內閣的支持率在5個月內暴跌30個百分點，創2012年上台以來的最低值。不久前，小池百合子率領的地區政黨「都民第一會」從安倍率領的自民黨手中奪走了東京都議會第一大黨的席位。安倍個人政治前途堪憂，其一直推行修憲的「夙願」面臨極大不確定性。

經濟乏力 危機加重

儘管安倍經濟學確實取得了一定程度的成果，但根據《日本藍皮書：日本研究報告（2017）》，日本經濟中長期不容樂觀，由於日本銀行大規模無上限購買國債，其長期債務餘額已達到GDP250%，隨著債務累加，風險也越來越大，對債券市場、財政重建以及央行財務狀況產生負面影響。加上全球經濟流動性風險增強，國內老齡化嚴重、勞動力短缺等短板，低增長、低通脹、低失業在未來10年將是經濟發展常態。

定位盲目 戰略錯誤

當下，世界格局劇烈變化、中日力量對比發生實質逆轉，中國2010年取代日本成為世界第二大經濟體，發展至今其GDP總量已超日本2倍。

儘管如此，日本卻執意將中國作為戰略博弈對手，一面依附美國，一面試圖拉攏南海周邊國家與中國對立，構築「中國包圍網」來加劇東亞地區安全困境。然而，美國特朗普政府現如今與安倍內閣在國家利益和戰略目標上的分歧，使得日美關係的不確定性增加，安倍的國家戰略因此陷入迷途。

中國：審時度勢 當展現大國姿態

穩坐大局 臨危不亂

中國是世界鄰國最多的國家（陸上14個，海上6個），周邊安全環境受國際格局演變的影響，變得日益複雜多變，當下正經受著考驗。美朝博弈導致了東亞地區局勢緊張與不安，上屆韓國政府宣布部署「薩德」系統后中韓關係跌到了多年來的低點，中印兩國軍隊邊境形成對峙狀態……即便如此，中國仍能夠管控分歧，始終與鄰國間開放對話溝通，以通過和平方式緩解矛盾，化解衝突。

戰略優勢 主動出擊

儘管周邊形勢錯綜複雜，中國周邊外交更是主動，在預先籌劃的基礎上主動出擊。隨著「一帶一路」倡議的提出和推進、中國東盟自貿區協議的升級、金磚國家合作和上海合作組織框架下的全球性、區域性合作力度進一步加大，中國正掌握戰略主動權，通過發揮經濟手段的作用，提升中國在經濟領域的影響力。

國之重器 接連突破

面對外部干預和挑戰，中國唯有增強實力，穩定中國與周邊國家在安全領域的行為預期，抑制周邊熱點問題的升級。除了路基導彈東風21D、001A型航空母艦、055型驅逐艦相繼下水，海軍正從近海走向深藍；以及量子衛星等高精尖技術的突破，為實現更有效的軍事打擊和維護安全環境提供了堅實的基礎。

勇擔大任 互利共贏

7月7日，國家主席習近平在二十國集團領導人漢堡峰會發表題為《堅持開放包容 推動聯動增長》的重要講話，旗幟鮮明地提出了世界經濟發展的「中國主張」。表示中國要「繼續做全球自由貿易的旗手」，維護多邊貿易體制，構建互利共贏的全球價值鏈，培育全球大市場。體現出中國正擔負起全球化的責任，由區域強國向全球大國轉變。

中日關係：破困局如逆水行舟

在了解了當前中日兩國現狀后，我們可以發現，安倍對中國示好並非是「迷途知返」，而是基於複雜的國內外形勢對未來做出的理性讓步，一方面是其在內閣支持率下降的情況下，希望以外交成果挽回支持率；另一方面也希望藉助中國「一帶一路」倡議實現經濟的新一輪增長。

今年是中日恢復邦交45周年，明年是中日和平友好條約簽訂40周年。對於中日兩國愛好和平人士來說，無疑是絕佳的契機，兩國都可以創造條件改善中日關係，使之回到良性發展的軌道上來。中日官方業已意識到兩國關係在當下的重要意義，據《朝日新聞》7月9日報導，在G20峰會期間，中日兩國首腦會晤前合影，第一次背後懸挂兩國國旗。據日本外務省方面稱，這是兩國關係出現改善的跡象。

當然，盲目的樂觀是無意義的，在對日關係上，不僅需要把准方向，還應旗幟鮮明，劃出底線。正如習近平主席所提的「決不能放棄我們的正當權益，決不能犧牲國家核心利益。任何外國不要指望我們會拿自己的核心利益做交易」、「在這些涉及兩國關係政治基礎的重大問題上，不能打任何折扣，更不能有一絲倒退。」

我們常說，中日一衣帶水。地理上的鄰居是不能選擇的，但我們也不希望在心理上立一道牆。中日關係的改善不可能一蹴而就，而是如逆水行舟般不進則退。我們期待中日更美好的明天，也不畏懼任何挑釁與挑戰。畢竟，「義武奮揚，跳梁者雖強必戮」。