澳戰史專家：印度方面一直維持著兩個自欺欺人的幻覺。

印度聯邦議會的季風季會期於17日開啟。在印媒看來，這將是一場狂風暴雨，因為反對派打算利用僵持不決的印中邊境對峙和克什米爾局勢「把政府逼到絕境」。為了說服反對派，在剛剛過去的這個周末，印政府官員邀請主要反對派領導人連續兩天開會，保證通過外交解決印中爭端。

對於僵持已經超過一個月的對峙局面，研究1962年中印邊境戰爭的澳大利亞權威戰史專家內維爾·馬克斯維爾15日撰文說，印度兩個自欺欺人的幻覺令邊界爭端很容易發展成危機。

馬克斯維爾曾任英國《泰晤士報》駐南亞記者，報導過1962年的中印邊境戰爭。英國廣播公司（BBC）16日稱，他後來著有《印度對華戰爭》一書，指出該戰爭實際上是由印度挑起的。這本書被認為是研究中印戰爭的權威史學著作。

15日，馬克斯維爾在香港《南華早報》發表題為「這就是印度的中國戰爭：第二回合」的文章，警告兩國軍隊在邊境對峙很危險，甚至可能導致第二次中印戰爭。

他說，印度方面一直維持著兩個自欺欺人的幻覺。

其一是「中國無端侵略」，而印度是無辜的受害者。儘管這個神話早已在國際上被揭穿證偽，但印度軍方和政界高層卻醞釀出一種復讎的渴望。

而更嚴重的一個幻覺是，印度的領土範圍是上千年的歷史自然形成的，不需要國際社會介入和界定。不僅如此，所有接受過教育的印度人都被灌輸「中國佔領印度領土」的虛假觀念。這種國內氛圍使邊界爭端很容易發展成為危機。

對於中印有關錫金段邊界是否已經劃定的不同說法，馬克斯維爾支持中方。他說，此次衝突的地區是中印之間僅有的一段無爭議邊界。按照1890年《中英會議藏印條約》定下的邊界來看，印軍指揮官不管是擅自行動還是遵守上級命令，確實指揮士兵進入了中國領土。印度聲稱這是中國、印度和不丹的三方問題，但馬克斯維爾說，不丹並非真正獨立，而只是印控制下的傀儡。

馬克斯維爾認為，本次中印對峙的解決之道是，必須無條件展開全面的中印邊界談判。但他表示，開展談判的難度很大，因為印度國內的敵對情緒和「扭曲的群體受害者心態」使政府難以改變政策。要扭轉上述心態，印度領導人需要做出英雄式的勇敢之舉。

在印度國內，隨著17日開始的議會季風季會期開始，有關印中對峙的討論也將升溫。此次會期將持續到8月11日，激烈爭論被認為會貫穿始終。

據印度《經濟時報》報導，已有18個反對黨聲明，除了總統和副總統選舉，他們還將聯手向政府提出印軍與中方對峙問題。在參加由國家民主聯盟召集的所有黨派的會議后，印國會領導人阿扎德16日說，中國問題事關印度國家安全，因此將成為此次議會會期的重要議題，應該在國會兩院都進行討論。

在會期開始前的最後一個周末，印度中央政府與各反對派的聯席會議在新德里舉行。《印度時報》報導稱，15日，印外長斯瓦拉傑、外交秘書賈伊尚卡爾等同包括前總理德韋·高達在內的反對派領導人討論了印中邊境對峙和克什米爾局勢。一名政府發言人說，政府就上述地區的情況以及採取的措施進行了通報。

據報導，在該會議中，印度中央政府向各方透露出的首要信息是，中國軍隊闖入「不丹邊界」的意圖是鉗制西里古里走廊的戰略縱深拓寬，這迫使印軍以緊急措施制止中方在該地區的道路建設。來自印度東北地區的政治團體要求中央政府加速當地的基礎設施建設。《印度時報》稱，這些政治團體一致讚同中央政府採取措施制止中國在該地區「單方面改變現狀」的行動。與此同時，《印度快報》援引德韋·高達的話說，會上的一致意見是與中國的爭端應該通過談判解決。

印度左派政黨「革命社會主義黨」領導人普拉姆昌達在會上說，印度保持與鄰國的良好關係遠比同遙遠國家「拉關係」要重要，暗指日前被熱炒的印總理訪問以色列的新聞。印共產黨領導人拉賈談到不斷緊密的印中貿易關係，以及兩國都是上合組織和金磚國家成員，稱對話是化解僵局的必要手段。

「印度將耐心且和平地應對鄰居」，《印度快報》16日援引消息人士的話說，印國防部長和外交部長在會上說，他們不會輕率行動。斯瓦拉傑重申，儘管中國方面對當前的爭議口誅筆伐，但印方有責任促成該事件以外交方式和平解決。賈伊尚卡爾說，印度駐中國大使以及其他官員都與北京當局保持著聯繫。局勢沒有媒體描述的那麼嚴峻。