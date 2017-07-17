星光耀永和 仲夏夜之夢流行樂曲演唱會



(中央社訊息服務20170717 09:19:34)由新北市政府文化局、永和區公所及地方議員共同舉辦的「2017新北市永和仲夏夜之夢」、「星光耀永和」流行樂曲演唱會，15日在永和仁愛公園音樂舞台熱力開唱，眾多藝人歌手輪番上陣，勁歌熱舞high翻全場。



「星光耀永和」流行樂曲演唱會特別邀請深受歡迎的徐哲緯及圓圓擔任晚會主持人，活動中由華人星光大道有小碧昂絲之稱的張芮菲以極具爆發力的歌聲及高亢的嗓音開場，實力派歌手亦帆及梁一貞帶來一連串的流行樂曲演唱，永和在地甜心寶貝卓文萱及PUB天后黃小琥進行壓軸演出，多元曲風及表演HIGH翻永和仁愛公園。



新北市副市長侯友宜表示，永和仲夏夜之夢舉辦第21年，已成為新北市夏季藝文活動的指標，除了今天的流行樂曲演唱會，也將舉辦一系列精彩活動，7/29「藝享仲夏夜」在地優質團隊表演、8/12「繽紛奇幻夜」兒童藝文之夜及8/19「民歌醉經典」校園民歌之夜等多元表演活動，讓各年齡層市民都能在夏夜晚風中輕鬆享受藝文饗宴。



今年特別策劃「新北市永和仲夏夜之夢20週年回顧展」即日起至7/28上午9時至下午4時在新北市國父紀念館展示仲夏夜之夢20年來的活動照片及影像，也有優秀藝文團隊的成果展現。另外，系列活動還規劃集點換好禮活動，民眾於各場次晚會可索取集點卡，參加三場以上即可於8/19 「民歌醉經典」活動會場兌換限量紀念筆記本。更多活動詳情請洽官方網站 http://2017yhsummerart.mmweb.tw查詢或電洽永和區公所29282828分機180洪小姐。



訊息來源：新北市政府文化局



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