西班牙主題樂園發生雲霄飛車相撞事故 33人受傷北京新浪網 (2017-07-17 08:42)
中新網7月17日電 據「中央社」報導，西班牙緊急救援單位表示，該國歷史最悠久的其中一座主題樂園今天發生雲霄飛車兩個車廂相撞意外，造成33人受輕傷，其中包括6名未滿10歲孩童。
報導稱，Parque de Atracciones主題樂園的雲霄飛車離地高度最高可達17.5米，最快時速55公里，全程450米，過程中還會穿越瀑布。
根據樂園的官網，遊客可在這列雲霄飛車戴上虛擬現實（VR）眼鏡，為全西班牙首見。
警方與樂園工作人員正在調查意外原因。
該主題樂園1969年於馬德里開幕，佔地超過20公頃。
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