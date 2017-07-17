日本重開福島海灘 民眾:不敢游泳 仍覺得噁心北京新浪網 (2017-07-17 08:36)
來源：海外網
海外網7月17日電 在日本福島於2011年發生核泄漏事故后，福島縣及周邊受災區的海水浴場都已關閉。距離這一事故發生6年後，東京電力公司的新會長日前才直言想要把輻射水倒進大海，宮城及福島2縣的其中3個海水浴場卻在15日重新開放。其中，福島縣有約1000人前往薄磯海水浴場參加盛大活動，惟有一些當地民眾坦言不敢前往游泳，還直言感到噁心。
據香港「東網」報導，位於福島縣磐城市的薄磯海水浴場原是當地最受歡迎的海水浴場之一。該地位於福島第一核電站以南僅數十公里，在福島核事故發生后就一直關閉。這一浴場15日舉行了災后首次的夏季開幕禮，約1000人在沙灘嬉水，大批女高中生則是穿著鮮艷的泳裝表演，場面輕鬆愉快。56歲的阿部克彥帶2個孫子也參加了典禮，他笑稱：「海水看來比核事故前更清澈呢！」
此前，勿來和四倉的2個海水浴場已率先重開，但同縣其他海水浴場今夏將繼續停運。而岩手縣大船渡市和山田町也將於22日重開海水浴場。不過，也有一些民眾表示：「雖然水質檢查證明是安全的，但仍覺得很噁心，不想在那裡游泳。」
據海外網此前報導，東京電力公司新任會長日前表示，東電如要成功清理6年多前核事故的爛攤子，就必須不再拖拖拉拉，應展開計劃，將大量經過處理但仍含輻射物的污水排入大海。（綜編/海外網 張霓）
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