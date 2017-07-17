美參院推遲就新醫改法草案表決 或因麥凱恩病假北京新浪網 (2017-07-17 08:00)
中新網7月17日電 據外媒報導，當地時間15日晚間，美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，參議院將推遲對修改後的共和黨醫保法案的程序性表決。
在麥康奈爾宣布這一決定前，亞利桑那州聯邦參議員麥凱恩剛動手術移除了左眼上方一個血塊，醫生建議他休養一周。亞利桑那州一家醫院的聲明說，80歲的麥凱恩正在「安逸的休養」。醫生的報告說，麥凱恩的手術順利，病人的精神狀況也很好。
參議院的共和党參議員需要50票通過一個程序性表決。共和黨在參議院控制52個席位，但有兩名參議員，即肯塔基州的蘭德·保羅和緬因州的蘇珊·柯林斯，已表示他們不會對這一醫保法案投讚成票。
麥凱恩的缺席給參議院通過醫療法案增添了更多變數。
美國參議院傳統上在8月份休會，麥康奈爾上周決定取消前兩個星期的休會，從而讓議員們有更多時間探討醫改法案。
7月13日，共和黨領袖公佈了修訂后的醫療保健法案的草案，增加700億美元撥款，致力於各州降低保費，減少投保人的自付額，讓平民更能負擔醫保。但是該草案仍舊遭受詬病，不僅來自民主黨，甚至來自共和黨內部和曾經投票給特朗普的選民。
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